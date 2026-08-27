Минобороны объявит в ближайшее время. Названа следующая цель ВС России в ДНР
Марочко сообщил, что ВС России взяли село Новогришино под огневой контроль
Российские войска взяли под огневой контроль и начали зачистку села Новогришино в ДНР. В ближайшее время Минобороны объявит о его освобождении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Новогришино находится на Добропольском направлении. Марочко сообщил, что село перешло под полный огневой контроль Вооруженных сил России.
«Сейчас идет зачистка местности. Я предполагаю, что Министерство обороны в ближайшее время заявит об освобождении данного населенного пункта», — сказал он.
Ранее Марочко рассказал о значении взятия села Неженка для продвижения на Запорожском направлении. Он назвал это тактическим успехом российской армии, сообщил о будущих боях за Запорожье и охвате ореховской группировки Вооруженных сил Украины.