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    Минобороны объявит в ближайшее время. Названа следующая цель ВС России в ДНР

    Марочко сообщил, что ВС России взяли село Новогришино под огневой контроль

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска взяли под огневой контроль и начали зачистку села Новогришино в ДНР. В ближайшее время Минобороны объявит о его освобождении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    Новогришино находится на Добропольском направлении. Марочко сообщил, что село перешло под полный огневой контроль Вооруженных сил России.

    «Сейчас идет зачистка местности. Я предполагаю, что Министерство обороны в ближайшее время заявит об освобождении данного населенного пункта», — сказал он.

    Ранее Марочко рассказал о значении взятия села Неженка для продвижения на Запорожском направлении. Он назвал это тактическим успехом российской армии, сообщил о будущих боях за Запорожье и охвате ореховской группировки Вооруженных сил Украины.