МО: ВС России уничтожили около 30 наемников и 6 единиц техники под Сумами

Российские военнослужащие поразили в районе села Стецковка в Сумской области порядка 30 иностранных наемников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска с помощью ракет атаковали отряд и уничтожили живую силу противника, а также шесть единиц военной техники. Ведомство прикрепило видеозапись с моментом ракетного удара по боевикам. На кадрах видно, как произошел мощный взрыв.

В этот же день ВС России освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике. Контроль над расположенным в Покровском районе городом установила российская группировка войск «Центр».

Ранее украинская армия оказалась в клещах в районе города Селидова в Покровском районе. За последнее время российские военные выровняли линию фронта и расширили плацдарм в ДНР. Благодаря этому бойцы могут расширить зону для наступления на ключевые для ВСУ точки. Военные планируют освобождать Угледар, Покровск и Димитров.