Мэр Сочи подтвердил сообщения об атаке дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали в Сочи несколько беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом заявил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале .

В результате атаки дронов никто не пострадал, городские объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, отметил он.

«Попытка атаки киевского режима отражена», — добавил мэр.

Минобороны подтвердило, что в ночь на 30 ноября над акваторией Черного моря военные уничтожили и подавили три БПЛА. Также восемь дронов сбили в Белгородской области. Жители Лазаревского района Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе. Они рассказали, что прозвучал громкий гул, а затем прогремели взрывы.

В ночь на 29 ноября средства ПВО ликвидировали над российскими регионами почти 50 украинских беспилотников