Военные нейтрализовали ночью 11 украинских БПЛА над российскими регионами

Дежурные системы противовоздушной обороны ночью ликвидировали и подавили 11 дронов ВСУ в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Большую часть беспилотников сбили в Белгородской области — там уничтожили восемь аппаратов. Еще три БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря.
По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались с помощью дронов самолетного типа совершить террористическую атаку на российские объекты.
В ночь на 29 ноября военнослужащие сбили над регионами 47 беспилотников. Массированную атаку почти 30 дронов отразили в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что из-за упавших БПЛА загорелся промобъект в Каменском районе. Сотрудники МЧС потушили мощный пожар.
По три беспилотника также сбили в Брянской, Белгородской и Воронежской областях. Один аппарат ликвидировали в Крыму.
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