Военные нейтрализовали ночью 11 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: над Белгородской областью и Черным морем ночью сбили 11 БПЛА

Дежурные системы противовоздушной обороны ночью ликвидировали и подавили 11 дронов ВСУ в российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Большую часть беспилотников сбили в Белгородской области — там уничтожили восемь аппаратов. Еще три БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались с помощью дронов самолетного типа совершить террористическую атаку на российские объекты.

В ночь на 29 ноября военнослужащие сбили над регионами 47 беспилотников. Массированную атаку почти 30 дронов отразили в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что из-за упавших БПЛА загорелся промобъект в Каменском районе. Сотрудники МЧС потушили мощный пожар.

По три беспилотника также сбили в Брянской, Белгородской и Воронежской областях. Один аппарат ликвидировали в Крыму.