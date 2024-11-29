Военные нейтрализовали за ночь 47 БПЛА над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили за ночь 47 дронов над регионами

Дежурные системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали на территории Ростовской области — там нейтрализовали 29 БПЛА. Под Белгородом, Брянском и Воронежем сбили по три беспилотника. Еще один уничтожили в Крыму.

В пресс-службе уточнили, что украинские боевики пытались с помощью. БПЛА самолетного типа совершить террористические атаки на российские объекты.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о попытке массированного воздушного удара по региону. В результате падения обломков дронов повредилась кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района.

На промышленном объекте в том же районе вспыхнул пожар. МЧС задействовало для его ликвидации 109 специалистов и 38 единиц техники.