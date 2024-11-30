Взрывы раздались в Сочи

Звук взрывов прогремел в Лазаревском районе Сочи, в небе заметили яркие вспышки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot . Официально эти данные не подтверждались.

О взрывах рассказали местные жители. Они услышали два-три громких звука в микрорайоне Лоо и поселка Дагомыс. По информации канала, сначала прозвучал громкий гул, а затем взрыв.

В ночь на 29 ноября над российскими регионами сбили 47 беспилотников ВСУ. Массированная атака БПЛА произошла в Краснодарском крае — там военные ликвидировали 29 беспилотников. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что на предприятии в Каменском районе вспыхнул пожар. Также из-за падения обломков БПЛА получила повреждения кровля частного дома в хуторе Масаловка. В результате ЧП никто не пострадал.

По три дрона также нейтрализовали в Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В Крыму военные уничтожили один беспилотник.