Мэр Москвы сообщил о шестом сбитом беспилотнике

Военные в ночь на 1 января сбили шестой беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — объявил градоначальник.

Система ПВО сработала незадолго до полуночи. В общей сложности Собянин сообщил о шести обезвреженных дронах.

Предыдущая крупная попытка атаковать город произошла вечером 27 декабря. В течение двух часов военные сбили над столичным регионом 23 беспилотника, в том числе 18 летевших в сторону Москвы. Всего с 18:00 до 20:00 над российскими регионами обезвредили 83 БПЛА, из которых больше половины засекли над Брянской областью.

В ночь на 31 декабря взрывы прогремели над Краснодарским краем. В Туапсе пострадали два человека.