Три украинских беспилотника сбили на подлете к Москве

Дежурные средства ПВО сбили за последний час три украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин .

О первом уничтоженном БПЛА стало известно в 18:09. Спустя 20 минут Собянин сообщил о еще одном, а в 18:45 — о третьем.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь с 28 на 29 декабря Украина пыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, выпустив по ней 91 дрон. Все БПЛА, летевшие с нескольких направлений, уничтожили.

В Госдуме призвали жестко ответить на подобные действия киевского режима и подчеркнули, что прощать такое нельзя.