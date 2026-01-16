Эвакуация жителей обесточенных городов Украины в сельскую местность позволит российской армии наносить удары, не опасаясь ранить гражданских. Это выгодно обеим сторонам конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем YouTube-канале .

Он прокомментировал совет мэра Киева Виталия Кличко временно покинуть город. Очередная массированная атака повредила энергосистему Украины, без света, воды и тепла остались тысячи домов.

По мнению Джонсона, призыв градоначальника можно воспринимать по-разному. С одной стороны, жить в обесточенном городе действительно трудно. Гораздо легче было бы в домах с дровяными печами и водой из колодцев. С другой стороны, это помогло бы противнику поражать цели.

«Если население эвакуируется из городов, то российские военные смогут атаковать эти города, не опасаясь, что могут пострадать мирные жители», — сказал бывший аналитик ЦРУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично упрекнул администрацию Киева в том, что она упустила время и не предотвратила блэкаут. В ответ Кличко намекнул на политические амбиции оппонента, готовящегося к выборам.