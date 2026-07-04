Новая полоса безопасности пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев .

Он напомнил, что создание этой зоны накануне анонсировал президент Владимир Путин.

«Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», — написал Медведев и задался вопросом, какой будет реакция Евросоюза.

Медведев обратил внимание на тот факт, что фальшивая риторика киевского режима и его спонсоров нужна только для «самосохранения и выдачи новых денег на войну».

«Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» — спросил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что информационный шум Запад вместе с Украиной создает по классическим оруэлловским лекалам.

«Утрата — это приобретение; — уменьшение — это прирост; разгром — это победа», — объяснил он и выразил уверенность, что правда все равно пробьет дорогу.

Президент 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войск. На совещании он объявил о полном освобождении Луганской Народной Республики.