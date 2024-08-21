Медведев рассказал об угрозе для России до атаки на Курскую область

Медведев: до атаки ВСУ на Курскую область РФ могла попасть в переговорный капкан

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

До атаки украинских боевиков на Курскую область Россия могла оказаться в «переговорном капкане». Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств», — написал он.

Политик пояснил, что Россия могла начать ранние и ненужные переговоры о мире, которые международное сообщество навязывало киевскому режиму. При этом перспективы и последствия у этих предложений были неясными.

Но после атаки ВСУ на российское приграничье «все встало на свои места», заметил Медведев. Теперь все понимают, что никаких переговоров с киевским режимом не будет до полного разгрома врага, резюмировал он.

Служба внешней разведки сообщила, что атаку украинских боевиков на Курскую область готовили спецслужбы США, Великобритании и Польши. В МИД подтвердили наличие доказательств участия американских частных военных компаний в нападении на границу РФ.

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