Медведев призвал добиться исчезновения Украины или НАТО

России нужно добиться исчезновения Украины или НАТО, а лучше и того, и другого. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Он процитировал декларацию НАТО, озвученную по результатам саммита в Вашингтоне. Согласно ее тексту, страны альянса будут помогать Украине на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы „необратимый путь Украины“ в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — подытожил Медведев.

Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить когда. Кроме того, он отметил, что альянс не может дать Украине стопроцентных гарантий поддержки.