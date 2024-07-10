«Еще рано». Генсек НАТО остудил горячие головы на Украине

Столтенберг: говорить о сроках вступления Украины в НАТО пока рано

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Говорить о сроках вступления Украины в НАТО пока рано, несмотря на наличие консенсуса об этом среди членов альянса. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции, его слова привел ТАСС.

«Как вы знаете, чтобы пригласить новое государство, нам нужен консенсус. Все союзники согласны, что Украина станет членом НАТО, но слишком рано говорить, когда это случится», — заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что Украина становится все ближе и ближе к вступлению в альянс.

Ранее генсек, уходящий в отставку 1 октября, назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала главную причину, по которой Украину так до сих пор и не пригласили в НАТО.

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