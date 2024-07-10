«Стопроцентной гарантии нет». Столтенберг признал неприятное для Украины

Столтенберг: НАТО не может дать Украине гарантий долгосрочной поддержки

Переход к НАТО координирующей роли в оказании военной помощи Украине не даст ей стопроцентных гарантий, но сделает процесс более предсказуемым. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова привело РИА «Новости» .

«Гарантий нет, но, предоставляя НАТО эту роль, мы получим больше предсказуемости и меньше провалов», — сказал он.

Ранее Столтенберг сообщил, что говорить о сроках вступления Украины в НАТО еще рано.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причину, по которой Украину до сих пор не пригласили в альянс.

А Владимир Зеленский посетовал, что предстоящие президентские выборы в США затмили саммит НАТО в качестве информационного повода.