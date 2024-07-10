«Стопроцентной гарантии нет». Столтенберг признал неприятное для Украины
Столтенберг: НАТО не может дать Украине гарантий долгосрочной поддержки
Переход к НАТО координирующей роли в оказании военной помощи Украине не даст ей стопроцентных гарантий, но сделает процесс более предсказуемым. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова привело РИА «Новости».
«Гарантий нет, но, предоставляя НАТО эту роль, мы получим больше предсказуемости и меньше провалов», — сказал он.
Ранее Столтенберг сообщил, что говорить о сроках вступления Украины в НАТО еще рано.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причину, по которой Украину до сих пор не пригласили в альянс.
А Владимир Зеленский посетовал, что предстоящие президентские выборы в США затмили саммит НАТО в качестве информационного повода.