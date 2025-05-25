Медведев предупредил Запад о расширении буферной зоны

Медведев: буферная зона может занять почти всю Украину

Если Запад не прекратит помогать Украине, буферная зона может значительно вырасти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть следующим образом», — написал политик.

Медведев проиллюстрировал свою точку зрения видео. На интерактивной карте почти вся территория республики обозначена как буферная зона.

Президент Владимир Путин объявил о ее создании на границе с Украиной. Российские военные уже приступили к выполнению боевой задачи.

В беседе с 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что, вероятно, демилитаризованная зона пройдет по Харьковской, Сумской и Черниговской областям Украины. В этом случае украинские подразделения не смогут размещать на этих территориях ракетные установки.