Подушка безопасности на сотни километров. Повторит ли буферная зона путь Донбасса

Накануне президент Владимир Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной. Российские военные уже приступили к реализации этой задачи и активно подавляют огневые точки противника. Станут ли ВСУ соблюдать неприкосновенность территорий и какое будущее ждет регионы, по которым пройдет демилитаризованная зона, разбирался 360.ru.

Как быстро реализуют буферную зону Вопрос создания буферной зоны обсуждался еще в 2024 году, но именно сейчас, на фоне успехов российской армии, стал еще актуальнее, отметил в беседе с 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, «буфер» охватит несколько сотен километров в глубину. Эти земли будут считаться серой зоной и находиться под контролем России. Вероятно, что демилитаризованная зона пройдет по Харьковской, Сумской и Черниговской областям Украины. В этом случае ВСУ не смогут туда заходить и размещать там ракетные установки.

Фото: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн / Telegram

Бывший член комиссии во разоружению ООН Игорь Никулин подчеркнул, что расстояние от Чернигова до Москвы по прямой составляет всего 600 километров.

Для ракет средней и малой дальности, особенно гиперзвуковых, это подлетное время в районе буквально двух-трех минут. Поэтому Россия не может допустить, чтобы такая угроза существовала Игорь Никулин военный эксперт

Собеседник 360.ru добавил, что реализовать буферную зону можно довольно быстро. Он не исключил, что задачу выполнят в месячный срок.

Фото: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн / Telegram

Украина будет соблюдать «буфер» по приказу Запада Актуальным остается вопрос о том, станут ли ВСУ соблюдать неприкосновенность территорий после создания «буфера». По словам Никулина, это зависит от того, что Киеву укажут западные кураторы. «Думаю, что если США прикажут, то ВСУ и Зеленский подчинятся. Если же со стороны Запада будут размытые формулировки, то Киев наверняка попытается их как-то обойти», — указал бывший член комиссии во разоружению ООН.

Фото: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн / Telegram

Что будет с буферной зоной потом Михайлов также предположил, что буферная зона охватит Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области. По его мнению, в будущем эти территории может ждать тот же сценарий, по которому в свое время прошли Донецкая и Луганская народные республики. Собеседник 360.ru напомнил, что еще до начала СВО и до признания регионов российскими они тоже являлись определенной буферной зоной, которую поддерживала Россия. «Я допускаю, что рано или поздно области, где теперь пройдет демилитаризованная зона, проведут референдум и войдут в состав России. Это все территории Малороссии. А до момента освобождения они будут „буфером“, чтобы остатки киевского режима не могли как минимум запускать ракеты средней дальности по России», — заключил Михайлов.