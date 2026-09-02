Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что главы европейских стран спонсируют терроризм киевского режима. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

Медведев высказался после обвинений российской стороны в атаках на аэропорт Лейпцига. По словам зампреда Совбеза, «придуманная диверсия — самая слабая форма наказания за грехи нынешнего руководства Германии».

«У всякого террора есть спонсоры. Сейчас это главы западных стран, прежде всего — европейских», — подчеркнул Медведев.

Недавно зампред Совбеза объяснил, что России нужны гарантии прекращения враждебных действий от НАТО. Дальнейшее продвижение Североатлантического альянса, по словам Дмитрия Медведева, представляет для нашей страны экзистенциальную угрозу.