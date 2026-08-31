Урегулированию конфликта на Украине препятствует НАТО. Позиция Североатлантического альянса крайне провокационная и эскалирующая. Об этом посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил в интервью РИА «Новости» .

«Позиция НАТО по Украине исключительно деструктивная, провокационная и эскалирующая. <…> И сейчас НАТО остается главным поджигателем войны и препятствием на пути политико-дипломатического урегулирования», — сказал он.

Гончар напомнил, с чего начался конфликт между Россией и Украиной. Одной из первопричин столкновения стало расширение НАТО на восток вопреки обещаниям не делать этого.

Ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин объяснил, почему Россия не заинтересована в заморозке боевых действий.