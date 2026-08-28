Песков назвал очевидным продвижение России на фронтах СВО
Продвижение Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения очевидно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта динамика имеет предсказуемые последствия для Киева, сообщил ТАСС.
По его словам, ход специальной военной операции демонстрирует ясную динамику.
«Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима», — отметил пресс-секретарь президента.
При этом Песков назвал публикации западных СМИ о возможной эскалации «традиционными страшилками».
За минувшую неделю российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов, сообщило Министерство обороны. Бойцы освободили территории в Сумской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что успехи на фронте могут привести к победе России в обозримой перспективе.