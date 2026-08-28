Продвижение Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения очевидно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта динамика имеет предсказуемые последствия для Киева, сообщил ТАСС .

По его словам, ход специальной военной операции демонстрирует ясную динамику.

«Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима», — отметил пресс-секретарь президента.

При этом Песков назвал публикации западных СМИ о возможной эскалации «традиционными страшилками».

За минувшую неделю российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов, сообщило Министерство обороны. Бойцы освободили территории в Сумской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что успехи на фронте могут привести к победе России в обозримой перспективе.