Медведев назвал угрозы Зеленского лидерам на День Победы словесной провокацией

Угрозы Владимира Зеленского мировым лидерам на День Победы — не более чем словесная провокация. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», — написал он.

По мнению Медведева, Зеленский осознает, что в случае реальной провокации в День Победы нет никаких гарантий, что 10 мая в Киеве вообще наступит.

Зеленский отказался поддержать трехдневное перемирие на 9 Мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он намекнул, что во время парада в честь 80-летия Победы в Москве украинские боевики могут устроить провокации.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Как сообщили «Известия», в Совфеде назвали дикостью слова Зеленского о параде Победы в Москве.