Европейские дипломаты повели себя как выродки, «не чувствующие стыда», во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного гибели студентов после удара украинских войск по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский .

Он подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны прицельные удары по школам, училищам, пионерским лагерям и детям наносили только нацисты.

«Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда. Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят», — заявил Мединский.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что на внеочередном заседании Совета Безопасности европейские дипломаты просто не стали упоминать погибших детей после атаки украинских боевиков, несмотря на предоставленные им фотографии с места разрушения.

Он подчеркнул, что это стало новым зашкаливающим уровнем цинизма со стороны западных стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила постпреда Латвии в ООН Саниту Павлюту-Десландес с медсестрой концлагеря, перекачивающей кровь детей для солдат Третьего рейха.

Она пояснила, что только так может прокомментировать заявление балтийского дипломата, которая назвала удар ВСУ по студенческому общежитию Старобельска «провокацией и фейком Кремля».

Сотрудники МЧС достали из-под завалов разрушенного общежития колледжа Старобельска тела 18 погибших студентов. Специалисты установили имена всех, кроме одного учащегося. Без вести пропавшими числятся еще три студентки колледжа.