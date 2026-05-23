Власти ЛНР назвали имена 17 погибших в теракте в Старобельске

Имена 17 погибших студентов при обрушении общежития колледжа в Старобельске появились в обновленном списке, который опубликовала пресс-служба администрации главы Луганской Народной Республики.

В списке указаны имена 14 девушек и трех молодых людей. В реестр считающихся пропавшими без вести внесли данные еще четырех студенток.

Общее число пострадавших в результате теракта составило 43 человека. Среди них есть как учащиеся, так и преподавательский состав колледжа.

«В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших», — подчеркнули в пресс-службе.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее заявил, что в больницы ЛНР доставили 10 раненных при атаке беспилотников на общежитие колледжа. Пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, а один — в крайне тяжелом.

Жертв и пострадавших в теракте могло быть намного больше. Беспилотники ударили по общежитию в ночь на пятницу, 22 мая, когда большинство студентов спали.

Группу из 30 учащихся после начала прилета успела вывести педагог колледжа Елена. Она рассказала, что некоторые из учеников кричали от страха, а сама она находилась в состоянии шока.