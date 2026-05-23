Постпред Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес — такая же, как медсестры, отбиравшие кровь у детей в концлагере Саласпилс для нацистских солдат. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Известиями» .

Так дипломат отреагировала на заявление латвийского постпреда, назвавшей удар Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске «провокацией и фейком Кремля».

«Вот из таких, как представитель Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес, в Саласпилсе набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха», — сказала Захарова.

Она добавила, что многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям.

«Теперь мы видим это воочию», — заключила дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя признался, что ему стыдно за реакцию европейских членов Совбеза ООН на гибель детей в Старобельске. По словам дипломата, их уровень цинизма зашкаливает.