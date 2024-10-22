Маск заявил об обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал новость о том, что Южная Корея может направить своих военных на Украину. Он написал об этом в соцсети X .

«Кажется, ситуация обостряется», — заявил предприниматель.

Ранее южнокорейское агентство Newspim заявило, что страна рассматривает варианты, при которых на Украину направятся военные специалисты. Кроме того, их предложили привлекать к допросам, если в плен попадут бойцы из Северной Кореи, которых якобы направили в зону спецоперации.

МИД Южной Кореи пригласил на разговор российского посла Георгия Зиновьева. Тема беседы не разглашалась, но, предположительно, речь шла о сожалении южнокорейской стороны из-за якобы решения властей КНДР.

В Кремле заявили, что по этой теме существует много противоречивой информации.