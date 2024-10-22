В Южной Корее захотели отправить военных на Украину
Newspim: власти Южной Кореи обсуждают отправку военных специалистов на Украину
Власти Южной Кореи рассматривают вариант отправки военных специалистов на территорию Украины. Об этом сообщило южнокорейское агентство Newspim.
«Мы рассматриваем возможность отправки соответствующего количества личного состава, состоящего из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника», — заявил собеседник агентства.
По его мнению, южнокорейских военнослужащих могли бы привлекать к участию в допросах, чтобы помогать с переводом. Такой вариант можно рассматривать в том случае, если бойцы КНДР, которых якобы отправят в зону боевых действий на Украине, окажутся в плену.
По данным издания, военные специалисты Южной Кореи смогут предоставить Украине «ценную информацию о тактике, доктрине северокорейских вооруженных сил, действиях подразделений и о моральном духе солдат».
В Кремле на вопрос о возможной отправке войск Северной Кореи в зону спецоперации ответили, что по этой теме много противоречивой информации и относиться к таким сведениям нужно соответствующе.