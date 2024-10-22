В Южной Корее захотели отправить военных на Украину

Власти Южной Кореи рассматривают вариант отправки военных специалистов на территорию Украины. Об этом сообщило южнокорейское агентство Newspim .

«Мы рассматриваем возможность отправки соответствующего количества личного состава, состоящего из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника», — заявил собеседник агентства.

По его мнению, южнокорейских военнослужащих могли бы привлекать к участию в допросах, чтобы помогать с переводом. Такой вариант можно рассматривать в том случае, если бойцы КНДР, которых якобы отправят в зону боевых действий на Украине, окажутся в плену.

По данным издания, военные специалисты Южной Кореи смогут предоставить Украине «ценную информацию о тактике, доктрине северокорейских вооруженных сил, действиях подразделений и о моральном духе солдат».

В Кремле на вопрос о возможной отправке войск Северной Кореи в зону спецоперации ответили, что по этой теме много противоречивой информации и относиться к таким сведениям нужно соответствующе.