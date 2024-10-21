Сообщения об отправке войск КНДР на СВО оценили в Кремле

По теме отправки военнослужащих Северной Кореи в зону специальной операции звучит слишком много противоречивой информации, к ней нужно относиться соответствующим образом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем противоречивую информацию. Южная Корея сообщает одно, потом Пентагон заявляет, что таким высказываниям нет подтверждения. Противоречивой информации много, так к этому и нужно относиться», — сказал он.
Ранее в понедельник стало известно, что МИД Южной Кореи
вызвал для беседы российского посла в Сеуле. По предварительной информации, дипломатическое ведомство намеревалось выразить сожаление в связи с неподтвержденными заявлениями о якобы решении КНДР по отправке четырех бригад общей численностью 12 тысяч солдат для участия в украинском конфликте.
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