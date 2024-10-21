МИД Южной Кореи вызвал российского посла для беседы

Министерство иностранных дел Южной Кореи пригласило посла России в Сеуле Георгия Зиновьева для беседы. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в Республике Корея.

Содержание беседы в МИД не раскрыли. В посольстве отметили, что по мере необходимости опубликуют дополнительную информацию относительно диалога.

По данным агентства Yonhap, южнокорейский МИД якобы вызвал российского посла, чтобы выразить свое сожаление в связи с неподтвержденной информацией о якобы решении властей КНДР по отправке военных для участия в конфликте на Украине.

В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по теме безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о планах КНДР направить на спецоперацию на Украине четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО.