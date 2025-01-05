Машину погибшего военкора Мартемьянова эвакуировали в Горловке

Машину погибшего корреспондента Александра Мартемьянова эвакуировали с трассы в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили «Известия».

В автомобиле нашли талисманы Мартемьянова — игрушечных кота в бронежилете и гуся. В эвакуации транспорта помогал его друг фотокорреспондент Дмитрий Ягодкин.

Он рассказал, что незадолго до трагедии разговаривал с Александром. Коллеги планировали встретиться, чтобы Ягодкин передал ему новое колесо.

ВСУ с помощью дрона «Баба-яга» целенаправленно атаковали автомобиль, в котором находились военные корреспонденты. От мощного взрыва они получили контузии. Сотрудник «Известий» Александр Мартемьянов погиб на месте.

Военкор Белла Либерман рассказала 360.ru, что пострадавших журналистов спасли военные, которые увидели на автодороге Донецк — Горловка горящий автомобиль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Мартемьянова и ранения четверых журналистов.