«Дрон влетел в крышу». Смерть военкора Мартемьянова от атаки БПЛА была моментальной

ВСУ с помощью дрона атаковали машину, в которой находились военные корреспонденты. БПЛА пробил крышу, от мощного взрыва все журналисты получили контузии, а сотрудник «Известий» Александр Мартемьянов умер на месте. Подробно об этом 360.ru рассказала военкор Белла Либерман.

По ее словам, Мартемьянов погиб практически мгновенно.

«Погиб он моментально. По ранениям мы это поняли. Это было прямое попадание. Дрон влетел в крышу, пробил ее, естественно. Был очень большой заряд», — объяснила Либерман.

Журналистка отметила, что атака стала полной неожиданностью. Позже военные пояснили, что по машине ударил дрон «Баба-яга».

«Это было чувство отчаяния. С нами были аптечки, конечно. Но первую помощь мы себе не могли оказать, потому что кромешная темнота была и подсвечивать себе фонариками тоже было опасно, мы ожидали повторных прилетов дронов», — подчеркнула военкор.

Она добавила, что журналистов спасли военные, которые заметили горящий автомобиль.

Либерман также рассказала о погибшем военкоре. По ее мнению, Мартемьянов заряжал окружающих позитивом, несмотря на обстановку. Он полностью посвятил себя журналистике и был мастером своего дела, заявила военкор.

«Он сохранял спокойствие, он четко говорил, куда ехать, куда поставить машину, координировал маршрут <…>. Он знал все как свои пять пальцев, людей знал, находил с ними общий язык и располагал [их] своей добротой», — сообщила она.

ВСУ атаковали гражданский автомобиль вечером 4 января. Мартемьянов погиб, еще четыре журналиста пострадали.