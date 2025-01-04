Российский журналист погиб в ДНР из-за удара дрона ВСУ

Внештатный корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при обстреле в ДНР

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Машина двигалась по трассе Донецк — Горловка, сообщил журналист РИА «Новости».

По его словам, российские журналисты возвращались в Донецк со съемки последствий обстрелов в Горловке.

«На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», — отметил он.

В результате обстрела корреспондент РИА «Новости» и еще четверо сотрудников других СМИ получили травмы. Украинские боевики намеренно нанесли удар по машине с гражданскими, находящейся далеко от линии боевых действий.

Ранее стало известно о гибели в зоне спецоперации редактора телеканала «Известия» Максима Елисеева. Журналист отправился воевать в качестве добровольца в ЛНР в 2022 году. Он погиб в результате удара БПЛА.

В ходе конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Такие данные озвучил летом президент РФ Владимир Путин.