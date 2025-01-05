По факту гибели военкора Мартемьянова в ДНР возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ВСУ атаковали гражданский автомобиль с представителями прессы в ДНР 4 декабря. Беспилотник ударил по машине на автодороге Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан, вдали от линии боевых действий. Уголовное производство начали по статье «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества».
«Следственный комитет России принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению», — отметили в ведомстве.
Ранее следователи прибыли в донецкий морг. Они начали проводить осмотр тела погибшего военкора.
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