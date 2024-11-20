Макрон обратился к Путину из-за ядерной доктрины

Россия выпустила обновленную ядерную доктрину после того, как США разрешили Украине удары вглубь страны. На фоне этих событий президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20 призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации, сообщило РИА «Новости» .

«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал он.

Ранее Макрон не исключил проведение переговоров с Путиным при подходящих обстоятельствах, но поддержал решение президента США Джо Байдена снять запрет на использование западного дальнобойного вооружения для ударов по России. Он связал эскалацию с якобы имевшей место отправкой северокорейских военных в Курскую область.