Макрон поддержал разрешение США бить своим оружием по России

США разрешили Украине применять свое дальнобойное вооружение в ответ на эскалацию со стороны России. Об этом в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Бразилии заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова привело издание Politico .

«Россия являлась единственной стороной, принявшей решение об эскалации. Именно это привело к таким действиям со стороны США», — отметил политик.

Макрон уточнил, что администрация Джо Байдена пошла на это якобы из-за участия военных Северной Кореи в конфликте России и Украины. Об этом ранее сообщала разведка Южной Кореи.

Французское издание Le Figaro 17 ноября сообщило, что британские и французские власти также разрешили ВСУ наносить удары при помощи своих ракет вглубь территории России. Однако позднее эту публикацию удалили.

Ранее МИД России пообещал ощутимый ответ на удары вглубь территории страны западными ракетами.