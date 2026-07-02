МАГАТЭ подтвердило значительные повреждения пожарной части в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии подтвердило значительные повреждения пожарной части в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом сказано в заявлении организации.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми атаки, которые подрывают ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.

«Группа Международного агентства по атомной энергии, работающая на Запорожской АЭС, на этой неделе подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодар», — сообщили в организации.

Эксперты уточнили, что объект является важным элементом в обеспечении оперативного реагирования на опасные ситуации на станции.

Ранее сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе беспилотника по Энергодару.