Работник ЗАЭС погиб при атаке ВСУ

В результате атаки украинских военных погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, его привела пресс-служба госкорпорации.

ВСУ, подчеркнул Лихачев, перешли к систематическому и целенаправленному убийству сотрудников атомного объекта.

«Вчера днем в результате налета БПЛА п Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта АЭС. Один ранен, за его жизнь борются врачи, оказывается медицинская помощь. Второй погиб», — написал он.

Глава Росатома добавил, что речь идет об основном персонале ЗАЭС, от которого безопасная работа оборудования зависит напрямую. Лихачев принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее ВСУ нанесли очередной удар по транспортному цеху атомной станции. Повреждения получили топливозаправочные колонки и три автомобиля, два из которых огонь уничтожил полностью.