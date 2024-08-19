Лукашенко заявил о пропуске в Россию тех, кто бежит с Украины

Власти Белоруссии не препятствуют тем, кто бежит с территории Украины, но если они дальше уезжают в РФ, данные о беженцах передаются российской службе безопасности. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» .

В ходе интервью телеканалу 18 августа белорусский лидер заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область — повышение ставок и получение более выгодной позиции на будущих переговорах с Россией. Начать переговоры Лукашенко предложил с того, на чем стороны конфликта остановились в Стамбуле. Он выразил уверенность, что в таком формате получится уладить все вопросы.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия усилила на границе с Украиной группировку зенитно-ракетных и радиотехнических войск после того, как начали фиксировать полеты разведывательной авиации НАТО у своих границ.