Белоруссия усилила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

Лукьянович: Белоруссия нарастила группировку ВВС и ПВО на границе с Украиной

Белоруссия решила усилить на южном направлении группировку зенитно-ракетных и радиотехнических войск, задействованные в дежурстве на границе с Украиной. Об этом телеканалу СТВ сообщил командующий ВВС и войск противовоздушной обороны вооруженных сил страны Андрей Лукьянович.

По словам, в республике каждую неделю фиксирует у своих границ свыше 30-40 полетов разведывательной авиации Североатлантического альянса.

«То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах Белоруссии», — сказал Лукьянович.

Президент республики Александр Лукашенко ранее сообщил, что ракетные комплексы «Искандер» на территории Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками. Он добавил, что республика готова к вероятному нанесению ударов с западного направления.