Лукашенко объяснил цель атак ВСУ на Курскую область

Киевский режим предпринял атаку на Курскую область ради повышения ставок и получения более выгодной позиции в случае начала переговоров с российской стороной. На это в эфире программы «Вести недели» на телеканале « Россия 1 » указал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Однако, по словам белорусского лидера, подобная тактика уже не сработает.

«Я согласен с Владимиром Владимировичем [Путиным], что идет борьба на повышение ставок. Что власти Украины хотят более сильную позицию на переговорах, там об этом мечтают. Про это и Запад говорит. Но другой вопрос: кто в подобной ситуации будет вести переговоры? Поэтому для повышения ставок не тот случай, это неправильно. Это не подходит», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что «Россия воевать по-настоящему еще не начала», тогда как на Украине мужчины фактически бегут из страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал невозможными переговоры с Украиной после атак ВСУ в Курской области.