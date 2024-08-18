Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине

Лукашенко: переговоры по Украине надо начать с того, на чем закончили в Стамбуле

Переговоры по урегулированию украинского кризиса нужно начинать с того, на чем стороны конфликта остановились в Стамбуле. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Давайте просто сядем за стол и закончим эту драчку. Она не нужна ни россиянам, ни украинскому народу, ни белорусам. Нужно сесть за стол переговоров. Но вопрос, с чего начать? Правильно — с того, на чем закончили в Стамбуле», — отметил он.

Лукашенко выразил уверенность, что в таком формате можно решать все вопросы, эта возможность является наиболее реальной.

Ранее белорусский лидер заявил, что Украина стянула к границе республики порядка 120 тысяч военных. В ответ Белоруссия также разместила свои силы для охраны целостности страны.

Также Лукашенко отмечал, что размещенные в Белоруссии «Искандеры» с ядерными боеголовками готовы к вероятному нанесению ударов.