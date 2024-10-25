Лукашенко заявил, что Путин не планировал завоевать Украину

Лукашенко: Путин не раз говорил, что никогда не ставил задачу завоевать Украину

Президент России Владимир Путин никогда не планировал завоевание Украины. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью «Известиям» .

«Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать „а дальше что?“. Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — сказал Лукашенко.

До этого белорусский лидер указал на упрямство президента Украины Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией, хотя уже на Западе больше хотят перемирия, чем в Киеве.

По его словам, там уже понимают, что поражение ВСУ неизбежно. Это будет означать и крах коллективного Запада, но сейчас они не могут отказать Зеленскому в помощи, чтобы не потерять лицо.

Ранее Лукашенко объяснил, что Россия желает получить от Запада гарантии, что после установления перемирия западные страны на начнут снова поставлять вооружение на Украину.

Лукашенко также высмеял заявление Зеленского об окончании конфликта в 2025 году, отметив, что спецоперация не закончится и в этом году.