«Это хотелки». Лукашенко высмеял заявление Зеленского об окончании конфликта

Лукашенко: заявление Зеленского об окончании СВО в 2025 году лишь его хотелки

Слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году назвали смешными. Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» , что заявления украинского коллеги не более, чем его желания.

«Слушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылезает оттуда и че-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что за Зеленским наблюдают не только российские телеведущие Ольга Скабеева или Владимир Соловьев, но и другие, поэтому он и «ляпает». По его словам, это просто его «хотелки», желания, которые специалисты посчитают смешными.

Лукашенко также отметил, что украинский конфликт не закончится и в этом году.

Ранее белорусский лидер рассказал, какие гарантии Россия хочет получить от Запада. По его словам, президент РФ Владимир Путин опасается, что после установки перемирия западные страны снова начнут перевооружать ВСУ.