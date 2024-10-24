Лукашенко объяснил, чего Путин ждет от Запада

Лукашенко: России нужны гарантии, что Запад не перевооружит ВСУ при перемирии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие гарантии российские власти хотят получить от Запада. Он провел беседу с журналистом «Би-би-си» Стивеном Розенбергом на полях саммита БРИКС в Казани, сообщило БелТА.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, Запад не начал подвозить на Украину боеприпасы», — сказал он.

По словам Лукашенко, Белоруссия и Россия выработали единую позицию по урегулированию конфликта. По его словам, для установления мира необходимы переговоры, однако в Стамбуле стороны конфликта не достигли какого-либо соглашения.

В другом интервью в кулуарах саммита белорусский лидер заявил, что если президент Владимир Зеленский решит сбросить «грязную бомбу» на Москву, то из России последует такой ответ, что Украина исчезнет. Как отметил Лукашенко, необходимо иметь смелость, чтобы «нажать на красную кнопку».