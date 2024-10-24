Лукашенко указал на упрямство Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проявляет упрямство в вопросе переговоров с Россией, однако Запад все больше склоняется к необходимости начать урегулирование конфликта. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью «Известиям».

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США, Европы и Запада, то сейчас они хотят больше перемирия, чем Зеленский. Он уперся напрочь», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что союзники Украины не могут отказать Зеленскому в помощи из-за страха потерять лицо. Хотя именно это заставило бы как можно скорее закончить конфликт.

По словам Лукашенко, союзники Киева понимают, что поражение страны неизбежно, это будет означать крах коллективного Запада. В связи с этим США и Бельгия подталкивают Зеленского к перемирию.

Ранее президент Белоруссии назвал смешными слова украинского коллеги об окончании конфликта в 2025 году. По словам Лукашенко, это просто «хотелки» Зеленского.