Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

«Я тут старшему брату пошутил: „Места готовы для дислокации. Когда?“ — „Подумаем“», — рассказал Лукашенко.

Ранее Путин рассказал о новом комплексе «Орешник», который недавно прошел боевые испытания. Он отметил, что мощность разработки сравнима с ядерным оружием, но при этом ракета не оснащена ядерным зарядом.

Президент подтвердил возможность удара «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. А также сообщил, что в России нарастят производство гиперзвуковых комплексов, у которых нет аналогов в мире.