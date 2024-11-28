Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Александр Лукашенко в шутливой форме предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории Белоруссии баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Видео со словами белорусского лидера опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Я тут старшему брату пошутил: „Места готовы для дислокации. Когда?“ — „Подумаем“», — рассказал Лукашенко.
Ранее Путин рассказал о новом комплексе «Орешник», который недавно прошел боевые испытания. Он отметил, что мощность разработки сравнима с ядерным оружием, но при этом ракета не оснащена ядерным зарядом.