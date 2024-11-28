Путин подтвердил возможность удара «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Российские военные могут использовать систему «Орешник» для атаки по центрам принятия решений, расположенным в том числе в Киеве. Об этом вновь заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».
По его словам, ВС России в случае необходимости запустят новейшие ракеты по территории Украины. Целью станут военные объекты и центры принятия решений.
Он подчеркнул, что Россия не станет «палить из пушки по воробьям» и для каждой цели будет свой ответ.
Ранее глава государства рассказал на саммите ОДКБ в Астане о новом комплексе «Орешник», который недавно прошел боевые испытания. Путин отметил, что разработка по мощи сопоставима с ядерным оружием, но при этом ракета не несет на себя ядерный заряд.
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