Путин подтвердил возможность удара «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Путин снова заявил о возможности ударить «Орешником» по Киеву

Российские военные могут использовать систему «Орешник» для атаки по центрам принятия решений, расположенным в том числе в Киеве. Об этом вновь заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, ВС России в случае необходимости запустят новейшие ракеты по территории Украины. Целью станут военные объекты и центры принятия решений.

Он подчеркнул, что Россия не станет «палить из пушки по воробьям» и для каждой цели будет свой ответ.

Ранее глава государства рассказал на саммите ОДКБ в Астане о новом комплексе «Орешник», который недавно прошел боевые испытания. Путин отметил, что разработка по мощи сопоставима с ядерным оружием, но при этом ракета не несет на себя ядерный заряд.