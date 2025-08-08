Лукашенко подслушал телефонный разговор Путина накануне СВО

Лукашенко рассказал, как летел с Путиным на вертолете незадолго до 24 февраля

За несколько дней до начала спецоперации президент России Владимир Путин узнал о возобновлении обстрелов в Донбассе и приказал эвакуировать мирных жителей. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил об этом в интервью журналу Time .

Президент вспомнил, как незадолго до 24 февраля летел с Путиным на вертолете. Российскому лидеру позвонили по спецсвязи и доложили о стрельбе со стороны Украины.

«Он мне сразу говорит: „Слушай, так-так, у нас на Донбассе то-то и то-то, гражданское население“. Я говорю: „Ну так надо вывозить их“. Потому что это же уже часть Донбасса, на которой российские войска находились», — рассказал Лукашенко.

По его словам, о планах России начать СВО знали лишь несколько человек в Генштабе, даже Лукашенко не посвятили в детали операции. Он рассказал, что Путин опасался удара в спину со стороны Запада и беспокоился из-за обострения ситуации в Донбассе.

Лукашенко заявил также о готовности организовать встречу президента России с лидером США Дональдом Трампом. Он поддержал нападки Белого дома на Евросоюз.