Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского

Президенты России, США и Украины могли бы провести в Белоруссии трехстороннюю встречу для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью Time заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Владимир Путин хочет мира и переговоров, подчеркнул Лукашенко, призвав Дональда Трампа и Владимира Зеленского с уважением относиться к этому.

По мнению президента Белоруссии, стороны конфликта могут для начала договориться о воздушном перемирии.

«Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин — договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие», — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал провести саммит между Россией и странами Евросоюза. о его мнению, переговоры можно организовать на нейтральной территории.