«Европа вонючая». Лукашенко поддержал нападки Трампа на Евросоюз

Президент США Дональд Трамп ведет грамотную внешнюю политику и правильно делает, что «наклоняет» европейские страны. Об этом в интервью Time заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Европа вонючая. И трамп прав, что „наклоняет“ эту Европу. Только чтобы это не спектакль был», — отметил он.

Также Лукашенко высказался о странах Прибалтики. По его словам, они сильно зависят от Польши и других государств Евросоюза, но при этом никто не называет их оккупированными.

«Американцы уже, наверное, презрительно на них смотрят. У европейцев, у тех же поляков ползают. Там со стола крошки сбросили — они хватают, чтобы их поклевать, как куренки», — рассказал белорусский лидер.

Он уточнил, что все государства в той или иной степени зависят от других, особенно от своих соседей. Лукашенко добавил, что Белоруссия всегда стремилась развивать отношения с пограничными странами.

Ранее белорусский лидер предложил провести трехстороннюю встречу президента Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, государства могут договориться о воздушном перемирии.