Российские зенитчики сбили два дрона ВСУ к западу от Луганска
Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска. Об этом сообщил Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».
«Предварительно, повреждений и возгораний нет. Информация уточняется», — заявила Романова.
Ранее очевидцы сообщили о нескольких взрывах в Луганске.
До этого в Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ пострадал замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа. Запущенный украинскими боевиками аппарат сдетонировал во дворе у здания администрации.
Ранее ВСУ также атаковали беспилотником нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, пожар тушили четыре пожарных расчета, обошлось без пострадавших.