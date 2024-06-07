Российские зенитчики сбили два дрона ВСУ к западу от Луганска

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска. Об этом сообщил Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

«Предварительно, повреждений и возгораний нет. Информация уточняется», — заявила Романова.

Ранее очевидцы сообщили о нескольких взрывах в Луганске.

До этого в Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ пострадал замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа. Запущенный украинскими боевиками аппарат сдетонировал во дворе у здания администрации.

Ранее ВСУ также атаковали беспилотником нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, пожар тушили четыре пожарных расчета, обошлось без пострадавших.