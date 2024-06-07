Управляемую ракету «Нептун» уничтожили в Белгородской области
Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области ракету «Нептун»
Российские военные предотвратили удар по Белгородской области. Они сбили управляемую ракету «Нептун», сообщило Минобороны.
«Около 10:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты „Нептун-МД“ по объектам на территории Российской Федерации», — заявила пресс-служба.
Ракету нацелили на Белгородскую область. Военные задействовали дежурные средства ПВО и сбили ее.
Режим ракетной опасности в Белгороде и одноименном районе ввели в 09:19 и отменили спустя 20 минут. Губернатор Вячеслав Гладков призывал жителей спуститься в подвалы.
Утром 7 июня регион атаковал украинский дрон-камикадзе. Он налетел на выезжавший из села Новопетровка в Валуйском городском округе автомобиль с семейной парой и дочерью. Последняя погибла, супруги получили многочисленные травмы.